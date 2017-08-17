Аваков запретил священникам УПЦ Московского патриархата служить капелланами Нацгвардии

Министр МВД Украины Арсен Аваков запретил священникам УПЦ Московского патриархата служить капелланами Национальной гвардии Украины. Главное объяснение такого решения – это то, что священник сам по себе может иметь добрые светлые побуждения, но его главный центр находится на территории страны-агрессора, которая препарирует войну в Украине.
Как отметил в своем блоге известный украинский политолог Тарас Березовец, по справедливости это необходимо было сделать еще в 2014 году, но лучше поздно, чем никогда, поэтому решение МВД можно поприветствовать. Тарас Березовец отмечает, что российская православная церковь прочно стала опорой путинского авторитарного режима, выполняя роль цепного пса «управляемой демократии» по сценарию товарища Суркова.
«Со времен СССР звание священнослужителя православной церкви в России почти равноценно званию в системе КГБ. Многие руководители УПЦ Московского патриархата остаются открытыми сепаратистами, отказываясь проводить обряды в отношении бойцов украинской армии и Нацгвардии Украины. Поэтому отрезание УПЦ Московског патриархата от здорового тела украинского православия лишь вопрос времени», – подытожил Березовец.