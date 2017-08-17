Газохранилища Украины заполнены на 45 процентов

Запасы природного газа в газовых хранилищах Украина по состоянию на 15 августа достигли 13,96 миллиардов кубометров, и ПХГ сейчас заполнены примерно на 45 процентов.
Как информирует replyua.net со ссылкой на данные Укртрансгаза, только 15 августа в ПХГ было закачено порядка 42 миллионов кубометров топлива, и из них 22 миллиона поступили из Словакии, а остальной газ – из Венгрии. В конце июля в газохранилищах Украины было накоплено почти 13 миллиардов кубометров газа, и эта цифра постоянно растет, поэтому можно с уверенностью говориться о том, что следующий отопительный сезон пройдет без перебоев – дефицита газа точно не будет.
Ранее министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заявил о планах по накоплению в ПХГ Украины к 1 октября 2017 года 17 миллиардов кубометров газа для прохождения отопительного сезона 2017-2018 годов. В настоящее время запасы газа в ПХГ превышают прошлогодний показатель более чем на двадцать процентов.