Сайт «Миротворец» назвал «причину» смерти Веры Глаголевой

Сайт «Миротворец» в жесткой форме прокомментировал уход из жизни Веры Глаголевой, популярной советской и российской актрисы, сценариста и режиссера.
Как сообщает replyua.net, на странице «Миротворца» в Фейсбуке появилось сообщение о том, что болезнь и смерть Глаголевой были вызваны тем, что она в свое время поддержала аннексию Крыма и «агрессию России против Украины». «Вы все еще не верите в то, поддержка российской агрессии и попадание в Чистилище — это первый шаг к тяжелой и мучительной смерти? Вам мало примеров? Спросите у Задорнова и Кобзона», - говорится в сообщении «Миротворца».
Напомним, что Иосиф Кобзон и Михаил Задорнов также долгое время борются с онкологическими заболеваниями. Российская актриса ушла из жизни накануне, 16 августа, в одной из клиник Германии, куда она отправилась на лечение. Глаголевой был всего лишь 61 год. Свою болезнь актриса скрывала до последнего. О ней знали только самые близкие люди.