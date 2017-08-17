Експерт: заява президента – свідчення того, що Кремлю треба буде відповідати за невдалу спробу провокації



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За словами політолога, від України має бути чітка заява, що останній раз подібні ракети чи двигуни до ракет були на території України в 90-их роках минулого століття, після чого, згідно домовленостей між Україною,



«Те, що Україна сьогодні використовує технології, які можуть бути задіяні для ракет «земля-космос», а не балістичної ракети – це абсолютно різні технології», – наголосив Тарас Чорновіл. Він додав, що такі дані мають бути передані міжнародним експертам. Крім того, розвідка США вже підтвердила, що у неї немає свідчень про те, що в Україні можуть вироблятися двигуни до балістичних ракет.

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Срочно: Путин сделал первый шаг к аннексии Беларуси, – Сергей Таран Як передає replyua.net , президент України Петро Порошенко чітко заявив, що необхідно провести ретельне розслідування викладених в статті New York Times фактів про нібито причетність України до ракетної програми КНДР. Як зазначив в ефірі одного з українських телеканалів відомий політолог Тарас Чорновіл, заява президента -це найкраще свідчення того, що головному провокатору, який знаходяться в Москві, не вдасться провокацію просто так забути.За словами політолога, від України має бути чітка заява, що останній раз подібні ракети чи двигуни до ракет були на території України в 90-их роках минулого століття, після чого, згідно домовленостей між Україною, США і РФ, вони були перевезені до Росії. Ці висновки про відсутність у нас можливості створити такі ракети в Україні мають бути оприлюднені світовому співтовариству.«Те, що Україна сьогодні використовує технології, які можуть бути задіяні для ракет «земля-космос», а не балістичної ракети – це абсолютно різні технології», – наголосив Тарас Чорновіл. Він додав, що такі дані мають бути передані міжнародним експертам. Крім того, розвідка США вже підтвердила, що у неї немає свідчень про те, що в Україні можуть вироблятися двигуни до балістичних ракет.