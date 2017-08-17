Двойник Путина оказался в базе преступников «Миротворца»

Дмитрий Грачев, резидент Comedy Club и российский актер, оказался в базе преступников «Миротворца». Как информирует replyua.net, такая информация появилась на сайте. Грачев известен, прежде всего, своими пародиями на Владимира Путина, и многие поклонники замечают его внешнее сходство с российским президентом.
Кстати, Грачев является уроженцем Керчи. Волонтеры ранее провели собственное расследование и установили, что в августе этого года Грачев незаконно пересек украинскую границу. Актер находится в Крыму, где снимается в комедии «Каникулы президента». Сайт «Миротворец» разместил фото, подтверждающие, что Грачев находился в Крыму. Напомним, что к съемкам этой комедии также будут привлечены жители Крыма – недавно на полуострове проводили кастинг.
В картине рассказывается о том, как российский президент отправился инкогнито отдыхать в Крым, и, чтобы его не узнавали, нанял профессионального гримера. Именно Грачев сыграет в этой комедии российского президента.