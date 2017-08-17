Украина может столкнуться с новой волной трудовой миграции

Принятие скандального законопроекта №6489, который предусматривает разрешение на нелегальное трудоустройство, может спровоцировать в Украине новую волну трудовой миграции. Как передает replyua.net, об этом говорится в материале, размещенном на Обозревателе.
«Пока европейский бизнес ведет конкурентную борьбу за украинских сотрудников, парламент наступает на их социальные права. Тренд на нелегальное трудоустройство может спровоцировать увеличение миграционного потока в страны ЕС», говорится в статье. Дело в том, что работники в Евросоюзе получают более высокую заработную плату, и, если в Украине граждане не будут социально защищены, в Украине их уже ничего не задержит, и намного выгоднее будет работать в Европе. Согласно законопроекту, многие украинцы лишатся и отпусков, и больничных, и других социальных гарантий.
Если работника не оформят официально, он не сможет выдвигать какие-то претензии работодателю, и, по сути, превратится в рабсилу. Ожидается, что с принятием законопроекта, тысячи украинцев уедут на заработки в Литву, Венгрию и Польшу – эти страны упростили правила для украинцев.