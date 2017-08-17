Трудности безвиза: с какими проблемами могут столкнуться украинцы

Безвизовый режим между Украиной и странами Евросоюза работает уже два месяца, и за это время в пересечении границы было отказано только 55 гражданам.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Сегодня, только в июле границу пересекли 1 миллион 900 тысяч украинцев, а за два месяца в страны Европы смогли попасть уже 3 миллиона 600 тысяч граждан Украины, и из них 170 тысяч человек воспользовались безвизовым режимом. 37 украинцев, которым отказали во въезде, не смогли подтвердить цель поездки, что и стало причиной отказа. 18 человек получили отказ из-за превышения сроков пребывания в странах ЕС. Как отмечают пограничники, во время подготовки к путешествию необходимо продумывать все до мелочей, чтобы не попасть на границе в такую ситуацию.
Также пограничники рассказали, что большинство украинцев добираются до стран Евросоюза по суше, а не на самолете, - такой способ более экономичный. Самая большая активность в эти два месяца наблюдалась на границе с Венгрией и Польшей.