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Туристов в Затоке избавят от зловоний и грязи

Туристов в Затоке избавят от зловоний и грязи
Курортный поселок Затока является одним из самых популярных туристических мест в Украине, однако туристы жалуются на постоянное зловоние и на грязную воду в море, но эту ситуацию скоро исправят.

Как информирует replyua.net со ссылкой на пресс-службу Одесского облсовета, в Затоке будет проведена реконструкция биологических очистных сооружений сточных вод. Как пояснили в облсовете, пропускные способности системы будут увеличены, также планируется обновить ее механизмы. Чиновники отметили, что нынешние очистные сооружения построили еще в 1992 году, а последний капитальный ремонт провели 10 лет назад. С тех пор туристический бизнес в Затоке разрастался, количество туристов увеличивалось, а система, рассчитанная на прием 200 кубов стоков в сутки, уже перестала справляться.

Работы должны начаться в текущем году. Нужно отметить, что из бюджета Затоки на эти цели уже удалось выделить семь миллионов гривен, еще двенадцать миллионов будут выделять из государственного бюджета. Возможно, что уже в следующем году вода на местных пляжах станет намного чище.
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