Поезд из Украины до польского Холма меняет маршрут следования

Поезд Интерсити, совершающий маршрут из Украины в польский Холм, изменит свое направление. С 24 августа скоростной пассажирский поезд будет отправляться из Здолбунова, что в Ровенской области, а не из Ковеля Волынской области.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на пресс-службу Укрзализныци, маршрут был изменен для того, чтобы как можно больше украинцев смогли добраться до Польши без пересадок. Теперь Интерсити будет проходить еще через три населенных пункта Украины – Киверцы, Ровно и Здолбунов. Пассажирский поезд будет отправляться из Здолбунова в 9 часов утра и прибывать в Холм в 13 часов 41 минуту. В обратном направлении отправление из Холма будет происходить в 14 часов 51 минуту с прибытием в Здолбунов в 22 часа 05 минут.
Напомним, что ранее в Укрзализныци анонсировали дополнительные поезда в первые дни сентября, а также пообещали, что до конца текущего года стоимость билетов на поезда не будет увеличиваться.