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В Украине стимулирующие стипендии придут на смену обычным

В Украине стимулирующие стипендии придут на смену обычным
Во время рабочего визита в Херсон премьер-министр Украины затронул тему возвращения стимулирующих стипендий для студентов вузов. «Мы заинтересованы в том, чтобы увеличивать размер стимулирующей академической стипендии», – отметил премьер. Комментируя заявление главы правительства украинский политолог Алексей Голобуцкий в своем блоге отметил, что идея академической стипендии правильная, хоть и не новая сама по себе. Кое-кто еще помнит, как переживали из-за единственной четверки в зачетке «теперь не дадут повышенной», ну или учили, зубрили, писали самостоятельные и допусковые, бегали к репетиторам – чтобы хоть без троек, чтобы хоть какая-то стипендия была.

По мнению политолога, конечно же, сейчас никто практически не рискует выставлять таких требований к студентам – даже, если исключить фактор коррупции, «скидывания группой на оценку за зачет или экзамен», но сама идея стипендии, вообще-то, и была именно стимулирующей. Это не социальная помощь безработному на поддержание штанов – это именно поощрение за успехи в учебе. Алексей Голобуцкий считает, что скорее всего правительство не будет рисковать и полностью возвращать этот принцип, но уж точно изменения грядут и все не будет как раньше, то есть каждый второй получал стипендию только из-за своего бюджетного места. Это никак не касается аргументов «а как же сироты, инвалиды, многодетные», потому что там – не стипендия, а именно социальная адресная поддержка по конкретной причине. Эти вещи стоит вообще разделить вплоть до разных методов выплаты.

Эксперт подчеркивает, что высшее образование – это усилие, это работа над собой, это достижение, а не рутина для получения бумажки и стимулирующие стипендии – часть этой системы «работы над собой», тогда как поголовные противоречат самому принципу высшего образования.
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