Возвращение блудного сына: Саакашвили рассказал, как он проберется в Украину

Как передает replyua.net, экс-губернатор Одесской области, грузинский реформатор Михеил Саакашвили заявил, что он 10 сентября демонстративно вернется на территорию Украины с правозащитниками, депутатами и прессой на КПП «Краковец» из Польши и предостерег президента Украины Петра Порошенко от того, чтобы его попытались остановить.
Интересен тот факт, что сам Саакашвили во время скайп-конференции со своими сторонниками в Украине подчеркнул, что без помощи его поклонников ему в Украину будет сложно попасть, поэтому политик обратился с просьбой – создать «живой коридор», который помог бы ему пересечь границу.
Согласно как законодательства Украины, так и международного законодательства Саакашвили, как лицо, выехавшее из Украины с законно действующим украинским паспортом, действительно никто не имеет права останавливать. Если его считают нарушителем законодательства о гражданстве или нарушителем каких-то других законов – его имеют право арестовать, но не впускать в страну права не имеют. Судя по всему Порошенко ждет непростая политическая осень с кознями и провокациями некоторых украинских политиков.