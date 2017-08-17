Блогер: Шабунина не посадят – это уже точно

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Известный украинский блогер и журналист Дмитрий Вовнянко у себя в блоге пишет о том, что ему абсолютно не интересна нынешняя возня вокруг антикоррупционера Виталий Шабунина. Его не посадят – это уже факт, ведь у нас не сажают за то, что кто-то кому-то дал в лицо. Его не посадят и за то, за что посадить должны были бы. Все это по очень простой причине – нет таких безумных прокуроров, которые по крупицам собрали бы всю историю жизнедеятельности парочки Шерембей-Шабунин, и нет того судьи, который взялся бы все это честно разбирать и оценивать.Дмитрий Вовнянко подчеркивает, что независимого, смелого самоотверженного суда у нас нет – доказано делом генерала Назарова. Судья там не заметил ни показаний свидетелей, ни выводов экспертов – «впаял» как хотел «народ», мол, я «впаяю» - а там пусть апелляционный суд разбирается и на себя ответственность берет. Здесь будет то же – для того сторонники и лепят себе имидж «страдальцев за народ».«Надеюсь, что Шабунин таки где-то крупно облажается и сильно подставится – с его напыщенным пренебрежением к людям и естественной истеричностью, это очень даже возможно. Иначе – нам придется смаковать ним еще долго. Такие же не тонут. Такие – еще и министрами становятся», – резюмировал Вовнянко.