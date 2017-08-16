Известные лоукостеры конкурируют между собой за выход на украинский рынок

Европейские лоукостеры продолжают заходить на украинский рынок – airBaltic, латвийский перевозчик, анонсировал новый маршрут Киев-Лиссабон, и первый рейс запланирован на март следующего года.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на ЦТС, авиакомпания из Латвии планирует опередить на три недели еще один европейский лоукостер Wizz Air, который также анонсировал перелеты из Украины в Португалию. Впрочем, Wizz Air будет осуществлять прямые рейсы в Португалию, а вот латвийская компания анонсировала рейс с пересадкой в рижском аэропорту. Рейс из Киева запланирован на 9 часов 40 минут, прибытие в Ригу – в 11 часов 35 минут, с пересадкой до 12 часов 50 минут. В Лиссабон самолет будет прибывать в 15 часов 25 минут.
Из Лиссабона рейс отправится в 16 часов 10 минут, а прибудет в Киев только на следующий день, в 9 часов 10 минут. Время пересадки в Риге будет оставлять около девяти часов. Билет на рейс Киев-Лиссабон обойдет в 115 евро и выше, билет обратно – в 112 евро и выше.