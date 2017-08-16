Политолог: «эксперт», рассказавший про «украинские двигатели для ядерных ракет Пхеньяна», работал на ФСБ

История про «украинские двигатели для ядерных ракет Пхеньяна» закончилась также неожиданно, как и началась. «Эксперт», который якобы поделился с редакцией Нью-Йорк Таймс важной информацией пропал, словно сквозь землю не в последнюю очередь благодаря громкой констатации украинскими официальными лицами незамысловатого и публичного факта биографии товарища «эксперта»: Майкл Эллеман с 1995 по 2001 – работал в России, в это время Путин как раз брал в свои руки власть. Об этом в своем блоге пишет известный украинский политолог Алексей Голобуцкий.
По его словам, возглавлял товарищ Майкл программу как раз по демонтажу ракет дальнего радиуса действия – естественно, работая в такой чувствительной области только под контролем ФСБ и вместе с ФСБ. По мнению блогера, трактовать словосочетание «работал вместе с ФСБ» нужно, как «работал на ФСБ», это сугубо профессиональный сленг. Ну, а американские спецслужбы подобным образом читать умеют тоже неплохо. И, если мы в состоянии долистать Фейсбук до фото с его русской женой Татьяной в российской военной форме, то американские специалисты тем более», – написал политолог.
Он добавляет, что теперь следует ждать хорового исполнения «нас не так поняли!» и позже – слезных жалоб, как страшно их шантажировали русские агенты, поэтому сажать бедных «писателей» не нужно, а нужно пожалеть и простить. Хотя эти выкрутятся – еще и отхватят гонорары от триллера «Длинные руки Кремля – как нам удалось выжить под колпаком у ФСБ», – резюмировал Алексей Голобуцкий.