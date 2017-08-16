В УЗ скорректировали планы по прибыли, уменьшив ее в 20 раз

Компания Укрзализныця изменила финансовый план на текущий год – согласно этому плану, чистая прибыль компании уменьшится в двадцать раз, до 59,8 миллионов гривен.
Как информирует replyua.net со ссылкой на пресс-службу УЗ, до этого компания представляла свой финансовый план в мае, где говорилось о том, что к концу текущего года компания выйдет на чистую прибыль в размере 1 миллиарда 200 миллионов гривен. В новом финансовом плане, который был представлен несколько дней назад в Минэкономразвития, говорится о том, что доходы компании от деятельности общества сократятся до 80,6 миллиардов гривен, что на 2,3 миллиарда меньше, чем в предыдущем плане.
Чистый доход от перевозки грузов, пассажиров и вспомогательного производства запланирован на уровне более 76 миллиардов гривен, тогда как ранее планировалось 82,9 миллиардов гривен. Расходы от деятельности Укрзализныци на 2017 год запланированы в сумме 80,5 миллиардов гривен и уменьшены в сравнении с предыдущим проектом на 1,2 миллиарда гривен.