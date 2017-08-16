Туроператор оказался в центре скандала из-за туристов

Coral Travel, один из самых популярных туроператоров Украины, нарушил уже оплаченный договор, не предупредив своих клиентов и заселив их в другой отель. Более того, туроператор отказался возвращать туристам деньги. Как информирует replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке написал Тарас Козак, известный экономист.
По его словам, одна из клиенток туроператора отправилась на отдых с внуками и выбрала отель, где предлагают развлечения для детей. Она оплатила и перелет, и отель, однако за два дня до вылета туроператор заявил, что туристку поселят в другом отеле. «На кучке лежали новенькие паспорта, билеты на самолет, ваучеры от Coral Travel на поселение в желанный отель, как вдруг за два дня до вылета, в пятницу вечером, телефонный звонок от агента Coral Travel», - пишет Козак.
По словам экономиста, женщина сказала, что туроператор не имеет никакого права переселят клиентов, однако в компании заявили, что туристы могут жаловаться, куда захотят, а, если их такой вариант не устраивает, они могут забрать свои деньги. Женщина все-таки полетела в Турцию, и ее действительно поселили в другой отель. Козак советует внимательно изучать путевку перед покупкой.