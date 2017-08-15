Під зверненням до Путіна про введення військ РФ в Україну був Підпис Януковича – екс-постпред України в ООН



Колишній президент України Віктор Янукович, який нині знаходиться на території Росії, підписав особисто звернення до президента РФ Володимира Путіна з проханням ввести російські війська на територію України,



Про це заявив колишній постійний представник України в ООН Юрій Сергеєв під час засідання в Оболонському райсуді Києва, де він виступав в ролі свідка. Представник впевнено відповів на питання адвоката президента-втікача Мешечка, що саме підпис Януковича стояв в листі до Путіна і саме цей лист тодішній постпред Росії Віталій Чуркін показував на засіданні Ради Безпеки ООН.



Сергеєв запевнив, що після засідання Радбезу ООН Чуркін надав можливість колегам особисто ознайомитись з документом і там було чітко видно підпис колишнього президента України Віктора Януковича, який у зверненні до Кремля зазначив, що «події на Майдані і незаконне захоплення влади в Києві привели Україну на поріг до громадянської війни..». Саме тому Янукович просив Путіна «використати Збройні Сили Російської Федерації». В свою чергу захисники колишнього глави держави під час судового засідання заявили, що цей документ не можна вважати дійсним, бо його не затвердили в Верховній Раді. Наступне засідання у цій справі має відбутися вже 17 серпня.

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Срочно: Путин сделал первый шаг к аннексии Беларуси, – Сергей Таран Колишній президент України Віктор Янукович, який нині знаходиться на території Росії, підписав особисто звернення до президента РФ Володимира Путіна з проханням ввести російські війська на територію України, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.Про це заявив колишній постійний представник України в ООН Юрій Сергеєв під час засідання в Оболонському райсуді Києва, де він виступав в ролі свідка. Представник впевнено відповів на питання адвоката президента-втікача Мешечка, що саме підпис Януковича стояв в листі до Путіна і саме цей лист тодішній постпред Росії Віталій Чуркін показував на засіданні Ради Безпеки ООН.Сергеєв запевнив, що після засідання Радбезу ООН Чуркін надав можливість колегам особисто ознайомитись з документом і там було чітко видно підпис колишнього президента України Віктора Януковича, який у зверненні до Кремля зазначив, що «події на Майдані і незаконне захоплення влади в Києві привели Україну на поріг до громадянської війни..». Саме тому Янукович просив Путіна «використати Збройні Сили Російської Федерації». В свою чергу захисники колишнього глави держави під час судового засідання заявили, що цей документ не можна вважати дійсним, бо його не затвердили в Верховній Раді. Наступне засідання у цій справі має відбутися вже 17 серпня.