Кошти проекту «Стіна» відмивала компанія, записана на прибиральницю – ЗМІ

Українські журналісти змогли довідатися деталі справи проекту «Стіна», що було розпочато за фактом розкрадання понад 16 мільйонів гривень, інформує replyua.net з посиланням на Укрінформ.
Зокрема, за даними Державної Фіскальної служби, ТОВ «Кіт-Трейд» не має жодного працівника, окрім директора, через що і виконувати будь-які роботи з інженерно-технічного облаштування державного кордону України було неможливо. В зв’язку з цим існують всі підстави стверджувати, що це підприємство є фіктивним. Таке рішення виніс Солом’янський райсуд Києва. Крім того, було встановлено, що директором фірми є жінка, яка працює прибиральницею і за 500 гривень видала незнайомій особі довіреність на здійснення дій від її ж імені.
Варто нагадати, раніше співробітники Національного антикорупційного бюро розкрили шахрайську схему розтрати державних коштів, які були виділенні для облаштування українсько-російського кордону. Також були затриманні фігуранти цієї справи, серед яких як співробітники Держприкордонслужби, так і представники фірм-підрядників. Всім сімом затриманими призначили заставу загальним розміром у 25, 5 мільйона гривень.