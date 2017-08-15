Без выходных и в три смены: в Украине пытаются решить проблему очереди за загранпаспортами

Сотрудники «Полиграфкомбината «Украина» вынуждены работать в три смены и без выходных, чтобы сократить время оформления загранпаспортов и обеспечить документами всех желающих.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Украинскую правду, производитель биометрических паспортов заявил, что через несколько месяцев предприятие должно получить новое оборудование, с помощью которого производство документов будет увеличено в два раза. «В ближайшие 3−4 месяца «Полиграфкомбинат «Украина» ожидает поставку дополнительной системы персонализации паспортов BookMaster One Systems производства компании IAI industrial systems BV (Нидерланды), что увеличит общую производительность более чем в два раза», - заявили представители комбината.
На предприятии отметили, что после вступления в силу безвиза (11 июня) сотрудники работают в три смены и без выходных, и за последние два месяца было изготовлено около 592 тысяч биометрических паспортов. Напомним, что 12 августа в Украине начал работу самый крупный центр по выдаче загранпаспортов. Он открылся в Киеве.