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Без выходных и в три смены: в Украине пытаются решить проблему очереди за загранпаспортами

Без выходных и в три смены: в Украине пытаются решить проблему очереди за загранпаспортами
Сотрудники «Полиграфкомбината «Украина» вынуждены работать в три смены и без выходных, чтобы сократить время оформления загранпаспортов и обеспечить документами всех желающих.

Как сообщает replyua.net со ссылкой на Украинскую правду, производитель биометрических паспортов заявил, что через несколько месяцев предприятие должно получить новое оборудование, с помощью которого производство документов будет увеличено в два раза. «В ближайшие 3−4 месяца «Полиграфкомбинат «Украина» ожидает поставку дополнительной системы персонализации паспортов BookMaster One Systems производства компании IAI industrial systems BV (Нидерланды), что увеличит общую производительность более чем в два раза», - заявили представители комбината.

На предприятии отметили, что после вступления в силу безвиза (11 июня) сотрудники работают в три смены и без выходных, и за последние два месяца было изготовлено около 592 тысяч биометрических паспортов. Напомним, что 12 августа в Украине начал работу самый крупный центр по выдаче загранпаспортов. Он открылся в Киеве.
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