валюта
СпецтемаДепутат рассказала, что больше всего удивляет в Украине американцев

Украинские цирки и киностудии выставили на продажу

Украинские цирки и киностудии выставили на продажу
Несколько украинских государственных киностудий и цирков попали в перечень объектов госсобственности, подлежащих приватизации до 2021 года, и среди этих объектов – киностудия имени Довженко, а также Национальный цирк Украины.

Как сообщает replyua.net со ссылкой на Зеркало Недели, в перечне объектов государственной собственности, подлежащих приватизации, сейчас внесено почти 900 различных государственных предприятий, но совсем скоро их количество может увеличиться до четырех тысяч. В перечне оказались Украинская студия анимационных фильмов, Украинская студия хронико-документальных фильмов, Национальная киностудия имени Довженко, цирки в Киеве, Днепре, Харькове, Львове, Кривом Роге и Одессе. Отмечается, что приватизация этих объектов является якобы одним из обязательств, которые Украина взяла на себя в рамках договоренностей с Международным валютным фондом (МВФ).

При этом приватизация учреждений с национальным статусом юридически и политически сложным процессом. Напомним, что для получения новых траншей от Международного валютного фонда Украине необходимо выполнить целый ряд требований. В Кабмине отмечают, что следующий транш должен поступить этой осенью.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Пономарь: очень важная военная новость для Украины

Срочно: В Кремле всерьез нервничают, потому что помнят Афганистан 1986-го и американские «Stinger»
Важное за сутки
13 авг 2017
1168

Журналист: не будет никакой аннексии Беларуси и наступления российского никакого не будет ни из Беларуси, ни со стороны Донбасса

Украинские эксперты и кремлевские пропагандисты стараются из всех сил, рассказывая в СМИ, что «стотысячная российская группировка под видом учений входит в Беларусь», «Путин осуществляет аннексию

13 авг 2017
1059

У Жириновського знову істерика через Україну: обіцяє всіх втопити (відео)

Одіозний російський політик, очільник Ліберально-демократичної партії РФ Володимир Жириновський у черговий раз продемонстрував повну неадекватність. Зокрема, цього разу він пообіцяв втопити у морі

13 авг 2017
1034

З учора Білорусь стала черговою окупованою росіянами територією – експерт

У експертних колах обговорюють черговий зовнішньополітичний «віраж» Російської Федерації, який, ймовірно, призвів до втрати Мінськом свого суверенітету. Зокрема, про це пише в особистому блозі на

Последние новости

Украина увеличила экспорт картофеля в некоторые страны

Сергей Таран: ядерный кризис с КНДР имеет и украинские корни

Скарамуччи: в США все идет к государственному перевороту

Украинские цирки и киностудии выставили на продажу

Стало известно, у кого быстрее всего росли зарплаты в 2017 году

Экономист: друзья Януковича плачут от того, что они так не догадывались лохов «разводить»

Фейсбук заблокировал многие информационные порталы по ошибке

В ближайшие дни Киев полностью окутает смог

Блогер объяснил, почему из Андрея Ревы сделали чуть ли не врага народа, при том, что он был прав

Гей-парад в Одессе, - фоторепортаж

Пушков: США находятся на грани нервного срыва

Помпео: нет никаких данных о возможном начале войны между США и КНДР

«Динамо» и Суркиса обвинили в футбольном сепаратизме

Украинские хирурги провели уникальную операцию на головном мозге

Рева сделал заявление о стабилизации работы Пенсионного фонда

Киев-Белая Церковь станет первой платной дорогой в Украине

Лебединский рассказал, что поможет украинцам «встать на правильные рельсы»

Гидрометцентр: с приходом нового циклона жара в Украине начнет ослабевать

Роман Цимбалюк: украинцы, не забывайте ни на минуту, что все позитивные изменения в стране возможны только благодаря армии

В Белом доме назревает заговор против Дональда Трампа

 Новости за день