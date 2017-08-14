Украинские цирки и киностудии выставили на продажу

Несколько украинских государственных киностудий и цирков попали в перечень объектов госсобственности, подлежащих приватизации до 2021 года, и среди этих объектов – киностудия имени Довженко, а также Национальный цирк Украины.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Зеркало Недели, в перечне объектов государственной собственности, подлежащих приватизации, сейчас внесено почти 900 различных государственных предприятий, но совсем скоро их количество может увеличиться до четырех тысяч. В перечне оказались Украинская студия анимационных фильмов, Украинская студия хронико-документальных фильмов, Национальная киностудия имени Довженко, цирки в Киеве, Днепре, Харькове, Львове, Кривом Роге и Одессе. Отмечается, что приватизация этих объектов является якобы одним из обязательств, которые Украина взяла на себя в рамках договоренностей с Международным валютным фондом (МВФ).
При этом приватизация учреждений с национальным статусом юридически и политически сложным процессом. Напомним, что для получения новых траншей от Международного валютного фонда Украине необходимо выполнить целый ряд требований. В Кабмине отмечают, что следующий транш должен поступить этой осенью.