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Національний цирк та Кіностудію Довженка можуть приватизувати – ЗМІ

Національний цирк та Кіностудію Довженка можуть приватизувати – ЗМІ
У Міністерстві економічного розвитку та торгівлі України допускають, що протягом 2017-2020 років можуть бути приватизованими низка українських цирків та кіностудій, які знаходяться у державній власності, інформує replyua.net з посиланням на Новое время.

За даними ЗМІ, серед цих об’єктів також Національна кіностудія імені Олександра Довженка та Національний цирк України. Загалом у переліку, який потрапив до рук журналістів, міститься всього 893 державні підприємства, однак згодом кількість цих об’єктів зросте до 4 тисяч. Крім того, до переліку включено Українську студію хронікально-документальних фільмів, Українську студію анімаційних фільмів, Харківський державний цирк імені Ф. Яшина, Дніпропетровський державний цирк, Одеський державний цирк, Криворізький державний цирк, Львівський державний цирк та інші.

За даними ЗМІ, приватизація є одним із зобов’язань, які взяв на себе Київ в рамках домовленостей з Міжнародним валютним фондом. Однак при цьому приватизація об’єктів, які мають статус «національних», є юридично і політично складним процесом. Саме тому наразі співробітники Міністерства культури працюють з чиновниками Мінекономрозвитку, роз’яснюючи їм «наслідки різких приватизаційних кроків у сфері культури».
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