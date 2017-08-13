Журналист: не будет никакой аннексии Беларуси и наступления российского никакого не будет ни из Беларуси, ни со стороны Донбасса

Украинские эксперты и кремлевские пропагандисты стараются из всех сил, рассказывая в СМИ, что «стотысячная российская группировка под видом учений входит в Беларусь», «Путин осуществляет аннексию Беларуси!», «Будет наступление на Украину со стороны Беларуси!», «На Донбассе одновременно ударят аж три «бронеармии». Как пишет в своем блоге известный украинский блогер и журналист Павло Правый, на самом деле, в учениях на территории Беларуси примут участие целых 3 тысячи российских военнослужащих.
По словам блогера, учения еще не начались, а их уже жестко мониторят 80 иностранных наблюдателей и спутники американские висят, не то, что над каждым танком – каждую передвижную русскую боевую машину отслеживают. Одновременно в Украине НАТО проводит совместные учения. Несколько тысяч солдат и сотнями единиц боевой техники, а в Балтике еще одни учения – на всякий случай. «Так вот, не будет никакой аннексии Беларуси и наступления российского никакого не будет ни из Беларуси, ни со стороны Донбасса. Не пугайтесь вброс о жутких «три бронеармии» - это вам на нервах играют. Кто-то выполняет задание из Кремля, чтобы постоянно держать вас в страхе, ведь негативные эмоции переходят в негативное отношение вообще к жизни, а значит, и к собственному государству тоже», – считает Павло Правый.
Он предполагает, что некоторые журналисты или блогеры, распространяя панические новости, просто хотят поднять себе рейтинг, сознательно рассказывая небылицы. Павло Правый напоминает, что летом прошлого года россияне проводили учения на Северном Кавказе – там чуть ли не в три раза больше контингенты задействованы были. Вот тогдавеликие пророки Арестович-Касьянов-Илларионов пугали нас, что Россия готовит вторжение. И где оно? Забылось уже? А теперь снова рассказываются очередные страшилки.