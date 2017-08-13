У поліції відреагували на вбивство матроса на Одещині

В понеділок, 14 серпня, в Одесі проведуть додаткову незалежну експертизу у складі спільної комісії, члени якої мають зробити остаточні висновки щодо причини загибелі військовослужбовця Військо-морських сил ЗСУ Арслана Шейхова, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.
Відповідну інформацію оприлюднив Руслан Форостяк, який обіймає посаду радника керівника Головного управління Нацполіції в Одеській області. Він зазначив, що «враховуючи суспільний резонанс, відсутні будь-які підстави вважати, що хтось прагне вплинути на хід слідства». Крім того, Форостяк запевнив, що цю справу контролює керівництво поліції та командування Військово-морських сил України.
Варто нагадати, днем раніше в Одеській області виявили тіло мертвого військового ВМС ЗСУ Арслана Шейхова. Інформацію про це оприлюднила радниця начальника Генерального штабу ЗСУ Олена Вербицька. Вона розповіла, що напередодні військовослужбовець перебував у звільненні і святкував вдома з сім’єю 33-й день народження. Того вечора до нього приїхав його знайомий, вони сіли в його автомобіль і після цього Шейхова ніхто не бачив живим, а його тіло знайшли біля воріт будинку місцевого лікаря в селі Єгорівка.