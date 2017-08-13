На Банковій прокоментували заяву російського політика про те, що Грібаускайте не зустрінеться з Порошенком через Саакашвілі

В Адміністрації президента України заперечили інформацію російського опозиційного політика Костянтина Борового про те, що нібито президент Литви Даля Грібаускайте відмовилися від зустрічі з Петром Порошенком через ситуацію довкола громадянства Міхеїла Саакашвілі, інформує replyua.net з посиланням на Новое время.
Коментар з цього приводу дав представник головного департаменту інформаційної політки АП Володимир Горковенко. Він зазначив, що «Боровий народив фейкову мишу, поширивши інформацію про зрив зустрічі Грібаускайте та Порошенка через Саакашвілі». Крім того, представник Адміністрації президента зазначив, що в найближчий час зустріч президентів України та Литви взагалі не планувалося.
Варто назначити, днем раніше Костянтин Боровий заявив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, що Даля Грібаускайте нібито відмовилася від зустрічі з Порошенком через історію із втратою Саакашвілі громадянства України. Росіянин додав, що це «такий символічний жест». При цьому раніше сам Саакашвілі відмовився від пропозицій литовських політиків отримати громадянство Литви.