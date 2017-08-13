В Укрзалізниці новий скандал: пасажири їдуть стоячи, бо квитків продали більше, ніж місць

В соціальних мережах розгорівся новий скандал. Пасажири потяга Інтерсіті +за сполученням Одеса – Київ поділилися тим, що їм довелося їхати в потязі стоячи, інформує replyua.net з посиланням на канал 24.
За попередньою інформацією, до потяга не причепили декілька вагонів, квитки на які були продані, а тому пасажири були вимушені їхати в інших вагонах стоячи. Мова йде про поїзд 764Ш Одеса – Дарниця, до якого не причепили 4 вагони. Одна із пасажирок розповіла, що вона придбала квиток за 615 гривень в вагон класу люкс № 7, хоча самих вагонів було всього п’ять. Все, що змогли запропонувати представники Укрзалізниці – шматки картону для того, щоб пасажири, яким набридне їхати стояти, не сиділи на голій підлозі. Співробітники потягу розповіли пасажирам, що вагони не були причеплені через те, що була 2 дні тому була допущена помилка.
Прес-служба «Української залізничної швидкісної компанії» визнала, що пасажирам дійсно довелося їхати стоячи через несправність швидкісного потяга. У компанії пообіцяли, що всі, хто відмовилися від поїздки, вже отримали свої кошти, а ті, хто їхав в поїзді без місця, отримають компенсацію за вартість проїзду через незабезпечення комфортних умов подорожі.