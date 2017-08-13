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Укравтодор планує будівництво першої платної дороги

Укравтодор планує будівництво першої платної дороги
У Державному агентстві автомобільних доріг України анонсували початок роботи щодо будівництва першої концесійної автодороги Київ – Біла Церква, інформує replyua.net з посиланням на Новое время.

Відповідну інформацію оприлюднив виконуючий обов’язки голови Укравтодору Славомир Новак. Він зазначив, що компанії вдалося суттєво збільшити фінансування галузі ремонтів доріг і зв’язку з цим змінився й підхід до процесу ремонту доріг. Новак відмітив, що якщо раніше ремонт доріг проходив безсистемно, то на даний момент в Укравтодорі вирішили перейти до проведення ремонтних робіт, використовуючи маршрутний принцип. За словами Новака, це дозволить стимулювати економічний розвиток цілих регіонів України. Керівник відомства додав, що наразі триває підготовка до запуску будівництва першої платної дороги. Фінансування подібних нових проектів буде забезпечено за рахунок коштів міжнародних партнерів і перша концесійна дорога буде за маршрутом Київ – Біла Церква.

Варто нагадати, раніше прем’єр-міністр Володимир Гройсман повідомляв, що незабаром розпочнеться будівництво траси за маршрутом Львів – Миколаїв.
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