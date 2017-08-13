Гордый «ПАЗик»: Захарченко опозорился с новыми автобусами

После того, как главарь боевиков «ДНР» опозорился, когда выдал российские автобусы за автобусы, произведенные в так называемой республике «ДНР» Захарченко не остановился и пообещал, что скоро в «ДНР» выпустят 100 новых автобусов. Как пишет у себя в блоге украинский политолог и блогер Кирилл Сазонов, в это время где-то на Банковой сейчас слышен нервный шепот «Только бы не Богдан!».
По словам блогера, Киеву не стоит переживать напрасно. Производство наладили на базе сборочного конвейера холодильников «Норд». Ничего не меняли, просто положили холодильник горизонтально, сверху прикрепили руль и по бокам колеса. Сазонов подчеркивает, что это, конечно же, шутка. Если серьезно то завезли ПАЗовские комплекты из РФ, осталось их собрать. Вся эта затея просто ради картинки о том, что в «республике» развивается машиностроение. «Всем бы женам боевиков с таким талантом имитировать оргазм и борщ», – написал политолог.
Отметим, что во время презентации новых автобусов, которые, по словам Захарченко, произведены в «ДНР», сами работники «Донецкгормаша» не захотели подыграть главарю «ДНР», заявив, что они непричастны к производству автобусов, которые просто завезли из России.