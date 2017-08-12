валюта
СпецтемаПутин сделал первый шаг к аннексии Беларуси, – Сергей Таран

В Одеській області вбили військового ВМС – Генштаб

В Одеській області вбили військового ВМС – Генштаб
На території Одещини було знайдено тіло вбитого військовослужбовця Військово-морських сил Збройних морських сил України Арслана Шейхова. Таку інформацію оприлюднила радниця начальника Генштабу ЗСУ Олена Вербицька, інформує replyua.net з посиланням на Новое время.

Вона розповіла, що напередодні, в п’ятницю, 11 серпня, військовий перебував у звільненні і святкував разом зі сім’єю вдома 33-й день народження. Близько 19 години вечора до військового на власній автівці приїхав його знайомий громадянин Злий В.І. (1976 року народження) і після цього вони згодом вирушили на автомобілі в невідомому напрямку. За словами Вербицької, після цього Шейхова ніхто живим більше не бачив. Тіло вбитого було знайдено близько 23:50 поблизу воріт будинку місцевого лікаря у селі Єгорівка, що на Одещині.

Радниця начальника Генерального штабу зауважила, що працівники Нацполіції після огляду розповіли, що на тілі військовослужбовця виявили численні садини в районі голови та на тілі, переломи носа та черепа. Чоловіка доставили в морг м. Роздільна. Експерти місцевого моргу у висновку зазначили, що смерть Шейхова настала через захльобування блювотною масою, а про множинні тілесні ушкодження і мови не було. На думку радниці, такий висновок пов'язаний з тим, що знайомий військового, з яким він поїхав, є колишнім співробітником органів МВС. Наразі цього чоловіка затримали правоохоронці.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Ответ Реве на «прожорливых украинцев»: сравнение зарплат в Украине и Германии

Срочно: В Кремле всерьез нервничают, потому что помнят Афганистан 1986-го и американские «Stinger»
Важное за сутки
12 авг 2017
2775

Ответ Реве на «прожорливых украинцев»: сравнение зарплат в Украине и Германии

Андрей Рева, министр соцполитики, оказался в центре нового скандала. Как передает replyua.net, в эфире одного из телеканалов министр заявил, что граждане Украины тратят на продукты большую часть

12 авг 2017
1678

Тука: Россия опять играет на публику

Российская армия продолжает направлять свою агрессию в сторону Украины, и речь идет о подготовке к совместным с Беларусью учениям, о попытке разместить ПВО на границе с Беларусью. Как сообщает

12 авг 2017
1662

Известный музыкант: Путин очень последовательный и знает политику, а Трамп – полный шут

Рок-музыкант Роджер Уотерс, гитарист легендарной группы Pink Floyd, сравнил двух президентов – Дональда Трампа и Владимира Путина, похвалив российского главу за знание политики и за

12 авг 2017
1475

Рева прокомментировал, почему немцы ездят на БМВ, а украинцы на десятилетних Ланосах и тридцатилетних Жигулях, – блогер

Министр социальной политики Украины Андрей Рева объяснил в эфире телеканала «112 Украина», почему украинцы тратят более 50% заработка на питание, а немцы только 14%. Ответ министра уже облетел всю

12 авг 2017
1044

Манн: после такого подхода на перспективах Украины я ставлю большой и жирный крест

Израильский эксперт Соломон Манн на своей странице в Фейсбуке прокомментировал статью о победе Омеляна над Балчуном, размещенную на РБК, информирует replyua.net. «На мой взгляд, России абсолютно не

Последние новости

Жителі Барселони влаштували акцію протесту проти туристів

Лондон звинуватив Пхеньян у протистоянні з Вашингтоном

У Міжнародному суді розслідують російсько-грузинську війну

Наслідки несплати рахунків: у Індії 60 дітлахів померли через «нестачу кисню»

Трамп та Макрон обговорили проблему довкола КНДР

Блогер: после 12 августа 2014 года Путин больше не решился бросать основные войска на Украину

В Одеській області вбили військового ВМС – Генштаб

В США – массовые беспорядки

Керівництво США, Китаю та КНДР обмінюються взаємними погрозами

Тука заступився за Реву, на якого звалився шквал критики через заяву про «українців, які багато їдять»

Укрзалізниця звернулася до пасажирів з попередженням про затримку поїздів і розповіла чому

Политолог уверен, что Рева на должности министра соцполитики – это ошибка Гройсмана

У Японії підготувалися на випадок ракетної загрози від Північної Кореї

Блогер рассказал, как Тимошенко Кучме помогла в «Украине без Кучмы»

Москва працює над новою формою кібервійни - ЗМІ

Юрий Касьянов: Миша больше в Украине не появится, потому что он лузер и завидовать тут нечему

Макрон прокоментував складну ситуацію довкола КНДР

Гройсман анонсував, що варто очікувати водіям фур

Каша с мухами и сосиска вместо мяса – это уже не фейковая «зрада», а реальный обед в «Десне»

Київ збільшить кількість постів на українсько-російському кордоні

 Новости за день