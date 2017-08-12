В Одеській області вбили військового ВМС – Генштаб

На території Одещини було знайдено тіло вбитого військовослужбовця Військово-морських сил Збройних морських сил України Арслана Шейхова. Таку інформацію оприлюднила радниця начальника Генштабу ЗСУ Олена Вербицька, інформує replyua.net з посиланням на Новое время.
Вона розповіла, що напередодні, в п’ятницю, 11 серпня, військовий перебував у звільненні і святкував разом зі сім’єю вдома 33-й день народження. Близько 19 години вечора до військового на власній автівці приїхав його знайомий громадянин Злий В.І. (1976 року народження) і після цього вони згодом вирушили на автомобілі в невідомому напрямку. За словами Вербицької, після цього Шейхова ніхто живим більше не бачив. Тіло вбитого було знайдено близько 23:50 поблизу воріт будинку місцевого лікаря у селі Єгорівка, що на Одещині.
Радниця начальника Генерального штабу зауважила, що працівники Нацполіції після огляду розповіли, що на тілі військовослужбовця виявили численні садини в районі голови та на тілі, переломи носа та черепа. Чоловіка доставили в морг м. Роздільна. Експерти місцевого моргу у висновку зазначили, що смерть Шейхова настала через захльобування блювотною масою, а про множинні тілесні ушкодження і мови не було. На думку радниці, такий висновок пов'язаний з тим, що знайомий військового, з яким він поїхав, є колишнім співробітником органів МВС. Наразі цього чоловіка затримали правоохоронці.