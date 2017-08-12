Укрзалізниця звернулася до пасажирів з попередженням про затримку поїздів і розповіла чому



У ПАТ «Укрзалізниця» попередили пасажирів про можливий дискомфорт під час мандрівки через те, що більшість вагонів не обладнані кондиціонерами,



Відповідну інформацію оприлюднив Департамент інформаційної політики та зв’язків з громадськістю «Укрзалізниці». За останніми даними, цього літа для пасажирських перевезень використовуються 3100 вагонів, з яких лише 38 % ( 1167 вагонів) мають систему кондиціонування. В більшості плацкартних вагонів системи кондиціонування повітря взагалі не передбачені конструкційно. У свою чергу у залізничній компанії зазначили, що вони розуміють, що подорож у плацкартному вагоні, який не обладнаний кондиціонером, є менш комфортною, однак, в «Укрзалізниці» додали, що саме тому вона й має відповідну вартість.



Також у компанії доповіли, що через аномальну спеку, цілком ймовірні затримки пасажирських поїздів. Це пов’язано з тим, що в «Укрзалізниці» ввели обмеження швидкості поїздів через перегрів колій. За попередніми даними, що лише з початку серпня було запроваджено майже 350 таких обмежень.

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Срочно: В Кремле всерьез нервничают, потому что помнят Афганистан 1986-го и американские «Stinger» У ПАТ «Укрзалізниця» попередили пасажирів про можливий дискомфорт під час мандрівки через те, що більшість вагонів не обладнані кондиціонерами, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.Відповідну інформацію оприлюднив Департамент інформаційної політики та зв’язків з громадськістю «Укрзалізниці». За останніми даними, цього літа для пасажирських перевезень використовуються 3100 вагонів, з яких лише 38 % ( 1167 вагонів) мають систему кондиціонування. В більшості плацкартних вагонів системи кондиціонування повітря взагалі не передбачені конструкційно. У свою чергу у залізничній компанії зазначили, що вони розуміють, що подорож у плацкартному вагоні, який не обладнаний кондиціонером, є менш комфортною, однак, в «Укрзалізниці» додали, що саме тому вона й має відповідну вартість.Також у компанії доповіли, що через аномальну спеку, цілком ймовірні затримки пасажирських поїздів. Це пов’язано з тим, що в «Укрзалізниці» ввели обмеження швидкості поїздів через перегрів колій. За попередніми даними, що лише з початку серпня було запроваджено майже 350 таких обмежень.