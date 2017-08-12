Политолог уверен, что Рева на должности министра соцполитики – это ошибка Гройсмана

Известный украинский политолог и блогер Кирилл Сазонов в эфире одного из телеканалов прокомментировал заявление министра соцполитики Андрея Ревы, который заявил, что украинцы едят много, поэтому тратят на еду больше, чем немцы. По словам Кирилла Сазонова, интересно то, что немцы тратят на еду больше, чем мы примерно в 3,5 раза. Для всего мира очевидно, что, чем беднее страна тем больше денег она тратит на продукты. Тот, кто постарше может вспомнить начало 90-ых, когда семья на еде тратила почти 100% своего дохода.
Как отметил Кирилл Сазонов, лучше бы, если бы министр заявил, что сейчас украинцы тратят 50% своей зарплаты на еду, но через год вы будете тратить 25% не потому что будете меньше есть, а потому что будете больше зарабатывать.
По словам блогера, ему непонятно, почему премьер Владимир Гройсман сделал свой выбор на Андрее Реве, как министре соцполитики, ведь на этой должности должен быть креативный политик, а не бюрократический чиновник, который смог бы внятно объяснить, доказать что-то населению. В нашей стране соцполитика – это вечно больная тема, пенсий вечно не хватает, зарплаты постоянно маленькие.