Гройсман анонсував, що варто очікувати водіям фур

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що до кінця 2017 року Україна має наміри закупити 78 габаритно-вагових комплексів, які дозволять контролювати рух на українських автошляхах, інформує replyua.net з посиланням на Укрінформ.
За словами очільника уряду, вже до кінця вересня на українських дорогах з’являться 26 таких комплексів. Прем’єр нагадав, що в минулому році він поставив завдання перед Мінінфраструктури щодо закупівлі габаритно-вагових комплексів, але результати попереднього тендеру було скасовано і було оголошено новий, переможця якого вже визначили.
Гройсман відмітив, що у нього є сподівання на те, що «встановлення габаритно-вагових комплексів та належний контроль сприятимуть формуванню нової культури ставлення до українських доріг не лише у тих, хто займається їх будівництвом та ремонтом, а й у тих, хто ними користується, зокрема, у підприємців, власників великих фур та інших водіїв». Керівник Кабміну зазанчив, що перезавантаженні фури шкодять навіть відремонтованим дорогам. Зокрема, за його словами, що було зупинено фуру вагою в 100 тонн. Гройсман різко наголосив, що «як би якісно не ремонтували, такі фури руйнуватимуть все».