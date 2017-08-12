Каша с мухами и сосиска вместо мяса – это уже не фейковая «зрада», а реальный обед в «Десне»

Каша с мухами, сосиска вместо мяса, хлеб не понятно с какими микроорганизмами… Кто-то может сказать, что это описан обед в тюрьме строгого режима, но нет, это воинская часть. Так кормят наших воинов в учебном центре «Десна». Сколько уже сказано, написано, уволено недобросовестных военных, а ситуация не меняется. Об этом сообщает украинский военный корреспондент Роман Бочкала.
По его словам, уже столько переловили, пересадили, ничего не действует. По словам журналиста, как только приезжает комиссия – все хорошо, потом день, два и снова кормят половой. «Получив снимки «обедов» бойцов и информацию, связался с помощником министра обороны Украины. Сразу в дивизии начался осмотр. Ребята звонят, благодарят. Говорят порции увеличились. Появились соответствующие нормам продукты. Надолго ли? И вопрос здесь не только к руководству «Десны», но и к компаниям, которые обеспечивают питание, «кормят» и зарабатывают неплохой куш все те же фирмы, аффилированные с Юрой Енакиевским», – написал Роман Бочкала.
По его словам, фирмы Юры Енакиевского в дальнейшем выигрывают миллиардные контракты. Волонтеры, входившие в тендерный комитет, пытались устранить их, ничего не получилось. Журналист отмечает, что это же так просто настроить достойное питание, это же не ракету в космос запустить. Неправильно, что в тыловой «Дисне», куда многие из бойцов попадают на переподготовку, во время которой могут немного отдохнуть от фронта, вынуждены переходить в режим «голодный паек», спасаются за свой счет, ведь на территории военного городка много гастрономов и кафе. Государство тем временем выделяет вполне достаточные средства, просто надо эффективно их использовать и главное – не воровать.