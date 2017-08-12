Київ збільшить кількість постів на українсько-російському кордоні

У Державній прикордонній службі України заявили про наміри збільшити кількість прикордонних постів на кордоні з Російською Федерацією, інформує replyua.net з посиланням на Новое время.
Про це заявив очільник відомства Петро Цигикал. Він зазначив, що Київ прагне привести відстань між підрозділами у відповідність до стандартів Європейського Союзу. Цигикал відмітив, що на сьогоднішній день відстань між постами прикордонників складає від 30 до 100, а то й більше кілометрів, що слугує вагомим ускладненням для роботи з охорони кордону. Керівник Держприкордонслужби додав, що нововведення передбачають, що відстань між прикордонними підрозділами дорівнюватиме 15-20 кілометрів.
Варто нагадати,раніше у Державній прикордонній службі повідомляли, що незабаром в Україні запрацюють прикордонні дільничі. Інститут прикордонних дільничих передбачає введення такої посади як прикордонний дільничий, який буде зобов’язаний працювати в селищних радах, співпрацювати з місцевими жителями та проводити профілактичну роботу. Щоправда ці нововведення будуть реалізовуватись за рахунок чинного штату.