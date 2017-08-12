У НАБУ зацікавилися декларацією Гонтаревої

Детективи Національного антикорупційного бюро зацікавилися даними декларації голови Національного банку України Валерії Гонтаревої, інформує replyua.net з посиланням на канал 24.
Журналістам вдалося дізнатися серед джерел у правоохоронних органах, що співробітники НАБУ почали розслідувати ймовірні недостовірні дані в декларації Гонтаревої. Наразі інформація щодо розслідування вже була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань. При цьому днем раніше прес-служба Нацбанку повідомила, що Гонтарева не збирається повертатися працювати у НБУ. З 8 серпня очільниця держрегулятора знову пішла у відпустку до 26 вересня.
Слід зазначити, що в квітні цього року Гонтарева заявляла про наміри піти у відставку з 10 травня і вже надіслала відповідну заяву президенту України Петру Порошенку. Натомість після цього голова НБУ також пішла у відпустку. Крім того, тижнем раніше суд скасував дію постанови Генеральної прокуратури України щодо рішення закрити кримінальну справу проти Валерії Гонтаревої і віднині співробітники Генпрокуратури відновили слідство.