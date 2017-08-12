Укрзализныця запускает еще один «Интерсити+» в Польшу

Компания Укрзализныця объявила о запуске еще одного нового пассажирского состава Интерсити+ по маршруту Киев-Перемышль, №715/716.
Как информирует replyua.net, об этом рассказали в пресс-службе компании. Отмечается, что билеты на новый поезд уже появились в продаже. Пока их можно купить только во всех международных кассах компании, однако совсем скоро они поступят в продажу онлайн. Это уже второй поезд Интерсити+, который с 24 августа 2017 соединит Украину с Польшей, однако курсировать он будет по маршруту через Винницу, Хмельницкий и Тернополь. Напомним, что 11 июня, в день, когда вступил в силу безвизовый режим с Евросоюзом, был запущен первый поезд Интерсити в польский Перемышль.
Нужно отметить, что в компании Укрзализныця в самое ближайшее время планируют запустить еще несколько пассажирских составов в разные европейские города. Ранее стало известно, что в начале сентября, когда придется пик по загруженности на пассажирских поездах, компания введет дополнительный Интерсити по маршруту Киев-Одесса.