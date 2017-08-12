Украинский сахар появится на прилавках скандинавских супермаркетов

Датская компания COOP Trading А/S собирается поставлять сахар, произведенный в Украине, в большинство крупных супермаркетов скандинавских государств.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на UBR, эту информацию прокомментировали в посольстве Украины в Дании и отметили, что компания COOP Trading А/S обслуживает такие сетевые магазины Дании и Северной Европы, как Fakta, Inka, Fotex и другие, а также проводит маркетинговое исследование рынка сахара.
Отмечается, что датская компания заинтересована в покупке именно украинского продукта, и сейчас она ищет контакты, а также ждет конкретных предложений от производителей сахара в Украине, которые готовы работать не только на внутренний, но и на внешний рынок. Речь идет только о том сахаре, который производится и предназначен для продажи в крупных супермаркетах стран Северной Европы.