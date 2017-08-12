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Чем меньше зарплаты, тем выше расходы на еду, - эксперты ответили на заявление Ревы

Чем меньше зарплаты, тем выше расходы на еду, - эксперты ответили на заявление Ревы
Андрей Рева, министр соцполитики, оскандалился заявлением о том, что украинцы слишком много едят – именно поэтому они тратят большую часть своих доходов на продукты.

Как сообщает replyua.net со ссылкой на Сегодня, согласно последним данным Госстата, украинская семья каждый месяц «проедает» около 53 процентов своих доходов, а немцы – меньше 12 процентов, хотя Рева говорил о 14 процентах. Однако, чем беднее страна, и чем меньше зарплаты граждан, тем больше средств тратится на продукты. К примеру, в Румынии на еду тратится почти 28 процентов доходов, а в Италии – всего 14 процентов. По словам Людмилы Черенько, заведующей отделом исследования уровня жизни Института демографии и социальных исследований, на питание людей влияют два фактора – сама культура питания, а также уровень доходов.

«Калорийность рациона среднего украинца гораздо выше рекомендованных органами здравоохранения норм. Это происходит за счет двукратного превышения в рационе жиров. Мы действительно едим много в калориях – за счет жирной пищи. Но низкие доходы подогревают другие проблемы», - заявила Черенько.
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