Володимир Горбач: Росія вже готова втрутитися в новий військовий конфлікт

Міжнародна політика стрімко мілітаризується. Тому підтвердженням є відносини США-КНДР. Пхеньян продовжує наполягати на тому, що Північна Корея Якщо Північна Корея все ж таки запустить міжконтинентальну ракету в сторону США і Вашингтону вдасться її збити, то це бути досить серйозний удар по Пхеньяну, де може розпочатися внутрішньо корейська криза. Білий дім, в свою чергу, доведе на практиці всі свої висловлювання про те, що США повністю контролює ситуацію. Про це в ефірі одного з українських телеканалів зазначив політичний аналітик Інституту євроатлантичного співробітництва Володимир Горбач.
За словами політолога, якщо США не вдасться збити, то планом №1 для Білого дому буде знищення пускових установок Пхеньяну. В той же час Росія заявила, що в них поруч з північнокорейськими шахтними установками є свої установки ПВО, які можуть бути теж задіяні, якщо розгорнеться широкомасштабний конфлікт.
Володимир Горбач наголосив, що такими заявами Кремль дає зрозуміти Вашингтону, що Москва може встати на захист Північної Кореї. До того ж не останнє слово може сказати Китай, який так і не виправдав сподівання Дональда Трампа, так і не змігши вмовити Північну Корею припинити ядерні випробування.