В Украине продолжает дорожать молоко

Молочная продукция в Украине продолжает дорожать, и больше всего повышение закупочных цен коснулось молока – самого востребованного продукта среди покупателей.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на пресс-службу Ассоциации производителей молока, средняя цена за продукт экстра сорта повысилась на девять копеек, и сейчас достигает 8,24 гривен, включая НДС. Самое дорогое молоко сейчас продается в Киевской области – 8,5 гривен за литр и в Сумской области – 8,65 гривен за литр. Молоко высшего сорта подорожало примерно на семь копеек, и сейчас его стоимость достигает 7,95 гривен. Самые высокие цены на молоко высшего сорта эксперты зафиксировали в Харьковской области – примерно 8,4 гривны.
Молоко первого сорта на этой неделе также подорожало, но всего на две копейки. Сейчас его продают по 7,67 гривен. Напомним, что рост цен на молоко продолжается уже несколько месяцев, и это продукт еще ни разу не дешевел, несмотря на сезонность. Также в начале августа резко подорожали огурцы - их цена возросла на сорок процентов за неделю.