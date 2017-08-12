В Минобороны прокомментировали скандал с некачественной тушенкой для армии

В Министерстве обороны взялись за расследование истории, связанной с поставками в украинскую армию тушенки, в которой нет ни грамма мяса. Как передает replyua.net со ссылкой на ТСН, Минобороны передало в прокуратуру документы с выводами о проверке некачественных консервов, и теперь этим вопросом будут заниматься следователи.
Военные чиновники уже заявили, что была проведена независимая экспертиза, подтвердившая предыдущие выводы о том, что консервы не соответствуют стандартам. «Тушенку запретили к использованию. Представитель, который предоставляет услуги питания, приехал, забрал ее и заменил на другую партию. Однозначно кто-то будет наказан», - заявил Дмитрий Марченко, руководитель центра развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украины. Нужно отметить и то, что такие «великолепные» консервы, содержащие только жир и потроха, производит фирма Адамант 2000.
По словам Марченко, это довольно распространенная ситуация, поскольку скандалы из-за некачественных продуктов, которые поставляются военнослужащим, происходят довольно часто. «Производитель сознательно несет нам одну продукцию для лабораторных испытаний, а поставляет другую. И согласно нормативно-правовым актам и условиям договора, мы никак на него не можем повлиять, потому что у него есть сертификат», - подчеркнул Марченко.