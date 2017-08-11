МЗС України висловило протест Москві

У Міністерстві закордонних справ України зробили заяву з приводу заборони Москви на судноплавство через Керченську протоку, інформує replyua.net з посиланням на Deutsche Welle.
Зовнішньополітичне відомство України направило МЗС Росії ноту протесту з цього приводу. Відомо, що ця заборона ухвалена в зв’язку з будівництвом моста через Керченську протоку, який відповідно до проекту має об’єднати територію анексованого Кримського півострова та Російську Федерацію. У Києві заявили, що будівництво цього моста є незаконним відповідно до норм міжнародного права, адже українська сторона не надавала свою згоду на це. Також у МЗС України зазначили,що будівництво моста викликає занепокоєння через можливий негативний вплив, що може надати цей проект довкіллю та навігації через протоку.
Варто нагадати, в середу, 9 серпня, російські ЗМІ поширили інформацію про розпорядження, яким затверджується перекриття Керченської протоки для всіх суден та кораблів. Під виключення підпадають лише судна військово-морського флоту Російської Федерації та кораблі російських федеральних органів безпеки.