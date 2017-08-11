США почали будівництво військової бази в Миколаївській області

Будівельні частини Військово-морських сил Сполучених Штатів Америки прибули в Очаків, що на Миколаївщині, та почали будівництво Центру оперативного управління флотом для Військово-морських сил України, інформує replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.
Відповідну інформацію оприлюднила прес-служба ВМС США. Роботи американських спеціалістів для української сторони передбачена в рамках програми з надання військової допомоги. Над ними працює перший мобільний будівельний батальйон морської піхоти США. Представник ВМС СЩА Джейсон Макгі заявив, що початок будівництва в Україні є значним досягненням і в результаті проведених робіт вдасться поліпшити українську інфраструктуру, підвищити обороноздатність, зміцнить відносини Вашингтона та Києва, а також цей проект надасть нові можливості для організації навчання.
Американський проект включає будівництво самого Центру оперативного управління, ремонтних майстерень та контрольно-пропускних пунктів по периметру бази. Також у цьому Центрі може розпочати свою роботу командний пункт, що здатен підтримувати зв'язок з кораблями під час навчань.