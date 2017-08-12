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Манн: после такого подхода на перспективах Украины я ставлю большой и жирный крест

Манн: после такого подхода на перспективах Украины я ставлю большой и жирный крест
Израильский эксперт Соломон Манн на своей странице в Фейсбуке прокомментировал статью о победе Омеляна над Балчуном, размещенную на РБК, информирует replyua.net.

«На мой взгляд, России абсолютно не нужна УЗ, раздолбанная и ведущая из ниоткуда в никуда. УЗ имеет смысл только в одном случае для РФ - в случае полного примирения Украины и России, в которое я не верю в ближайшие 10 лет. На мой взгляд, Омелян отстаивает интересы вагонной мафии, членом которой он давно является», - пишет эксперт. По его словам, в этой ситуации самое важное то, что большинство украинцев хвалят вора Омеляна, а Балчуна, который вывел компанию в прибыль всего за год, критикуют только потому, что он «чужой».

Эксперт подчеркнул, что для некоторых граждан Украины свой вор оказывается в тысячу раз лучше честного иностранца. «С таким подходом я не верю в какое-либо улучшение и какой-либо прогресс в Украине. С уходом Балчуна, как это ни печально для меня, я окончательно ставлю на ближней перспективе Украины большой и жирный крест», - добавил Манн.
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