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Паспорт Саакашвілі не є дійсним і його у нього заберуть – Слободян

Паспорт Саакашвілі не є дійсним і його у нього заберуть – Слободян
Помічник керівника Державної прикордонної служби України Олег Слободян заявив журналістам, що в разі, якщо екс-очільник Одеської облдержадміністрації Міхеїл Саакашвілі з’явиться на одному з контрольно-пропускних пунктів через державний кордон в Україну, у нього заберуть його недійсний український паспорт і не пропустять в країну, інформує replyua.net з посиланням на Укрінформ.

Слободян зазначив, що такі дії співробітників Держприкордонслужби відповідають їх компетенції та нормам закону. Також Слободян відмітив, що контроль за правом перетину кордону здійснюють саме представники Державної прикордонної служби, однак, що стосується питання позбавлення громадянства чи екстрадиції, то за це відповідають співробітники Державної міграційної служби та Генеральної прокуратури України.

Варто нагадати, днем раніше представник політичної сили «Рух нових сил» Давід Сакварелідзе заявив, що члени партії займаються підготовкою до зустрічі на кордоні з Міхеїлом Саакашвілі, аби попри те, що президент Петро Порошенко підписав указ про позбавлення його громадянства, забезпечити Саакашвілі в’їзд до України.
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