Названа причина резкого подорожания огурцов в Украине

За первые дни августа огурцы на рынках Украины подорожали сразу на сорок процентов. Как информирует replyua.net со ссылкой на данные сервиса «Инфо-Шувар», овощ подорожал в тот самый момент, когда многие украинцы стали делать заготовки на зиму, и цена больно ударила по карманам граждан.
По словам экспертов, подорожание связано, прежде всего, с низким предложением – хорошему урожаю грунтовых огурцов в этом сезоне помешали плохие погодные условия. Что касается поставок тепличных огурцов, то и они осуществляются в ограниченном объеме, поскольку первый урожай продавцы давно реализовали, а второй урожай только начинается. «На сегодняшний день цена на огурец остается относительно стабильной благодаря постепенному увеличению сбора тепличного огурца второго оборота, которое компенсирует межсезонное сокращение продукции. При этом необходимо отметить, что такая ситуация вполне традиционна для указанного периода», - заявил Александр Хорев, руководитель «АПК-Информ: овощи и фрукты».
Он отметил, что сейчас в продажу эти овощи поступают по той же цене, что и ровно год назад – тепличные огурцы по 8-10 гривен, грунтовые – по 6-7 гривен за килограмм.