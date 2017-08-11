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Украинцев ждут уникальные космические явления в субботу и воскресенье

Украинцев ждут уникальные космические явления в субботу и воскресенье
11, 12 и 13 августа произойдут сразу два редких и очень красивых явления. Как информирует replyua.net, в эти выходные украинцы смогут понаблюдать за метеоритным дождем благодаря метеорному потоку Персеиды, а также за суперлунием.

На портале Gismeteo появилось сообщение о том, что пик звездопада в этом году приходится на предстоящие выходные, и каждый час будут сгорать не меньше 50 метеоров, которые можно будет увидеть без бинокля. «Пик Персеид в этом году придется на 11-13 августа, что совпадает с суперлуной, когда Луна светит на 30% ярче, чем в обычное полнолуние», - сказано в сообщении. Между тем, ученые подчеркивают, что в этом августе метеоритный поток на ночном небе будет намного ярче, чем в предыдущие годы.

Пик метеорного потока придется на завтра – в ночь с субботы на воскресенье. Это произойдет благодаря усиленному свету, исходящему от Луны. Напомним, что несколько дней назад жители Украины могли наблюдать за так называемым кровавым лунным затмением.
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