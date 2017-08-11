Леонид Якубович загремел в Чистилище

Леонид Якубович, бессменный ведущей популярного в России шоу «Поле чудес», оказался в Чистилище сайта Миротворец. Как информирует replyua.net, на сайте Центра исследований преступлений против национальной безопасности говорится о том, что Якубович незаконно пересекал украинскую границу.
«Сознательное нарушение государственной границы Украины при въезде на территорию оккупированного Россией Крыма. Советский и российский телеведущий, актер, сценарист, писатель, продюсер. Член общественного совета Российского еврейского конгресса. Наиболее известен как ведущий телеигры «Поле чудес». Член партии «Единая Россия» с 2004 года», - говорится в сообщении. Отметим, что речь идет о посещении телеведущим полуострова Крыма после 2014 года, когда он был присоединен к России.
Ранее в базу Миротворца угодили российские рок-музыканты – Гарик Сукачев и Сергей Галанин. Кроме того, что они незаконно пересекли украинскую границу, они еще и поддержали военные действия на востоке Украины.