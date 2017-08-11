Супруга Балчуна рассказала о дальнейших планах бывшего главы УЗ

Джоанна Балчун, супруга бывшего главы Укрзализныци, заявила о том, что сначала Войцех вернется в Польшу, после чего сразу отправится на отдых с семьей.
Как информирует replyua.net со ссылкой на КП в Украине, супруга Балчуна отметила, что точной даты отъезда в Польшу Войцех пока не сообщил, поскольку в Украине у него остается еще очень много важных дел, которые необходимо завершить. «Муж сейчас в Китае. Поэтому вещи он не забрал. В кабинете у него наши семейные фото. Не знаю точно, была ли гитара. Но в Украину он ее с собой брал», - рассказала Джоанна. Кроме того, она отметила, что у мужа уже появились планы относительно будущего.
По ее словам, пока Балчун не думает о концертах и выступать в ближайшее время точно не собирается, однако в конце года он все-таки планирует вернуться в свой музыкальный коллектив Chemia. Напомним, что Балчун написал заявление об отставке, и Кабмин уволил его 9 августа.