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Омелян: переговоры с Ryanair завершатся в конце августа

Омелян: переговоры с Ryanair завершатся в конце августа
В 20-х числах августа Украина планирует завершить переговоры с представителями авиакомпании Rianair. Как информирует replyua.net, об этом в эфире 5 канала рассказал Владимир Омелян, министр инфраструктуры.

«Мы планировали совсем другую историю. Это должна была быть история успеха, история захода самой большой авиакомпании Европы в Украину. Это должен был быть четкий сигнал иностранным компаниям, что в Украине можно работать, что здесь выгодно и безопасно», - заявил министр и отметил, что переговоры с лоукостером продолжались несколько месяцев, причем они были абсолютно конфиденциальными. По словам Омеляна, сейчас он уже не вмешивается в эти переговоры, поскольку ему не нужна еще одна порция обвинений в свой адрес.

Министр добавил, что Гройсман отдал поручение Павлу Рябикину, директору «Борисполя», а также офису по привлечению инвестиций успешно закончить переговоры с авиаперевозчиком. Напомним, что ирландская авиакомпания после заявления об отказе выходить на украинский рынок все-таки согласилась на новые переговоры.
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