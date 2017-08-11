Омелян: переговоры с Ryanair завершатся в конце августа

В 20-х числах августа Украина планирует завершить переговоры с представителями авиакомпании Rianair. Как информирует replyua.net, об этом в эфире 5 канала рассказал Владимир Омелян, министр инфраструктуры.
«Мы планировали совсем другую историю. Это должна была быть история успеха, история захода самой большой авиакомпании Европы в Украину. Это должен был быть четкий сигнал иностранным компаниям, что в Украине можно работать, что здесь выгодно и безопасно», - заявил министр и отметил, что переговоры с лоукостером продолжались несколько месяцев, причем они были абсолютно конфиденциальными. По словам Омеляна, сейчас он уже не вмешивается в эти переговоры, поскольку ему не нужна еще одна порция обвинений в свой адрес.
Министр добавил, что Гройсман отдал поручение Павлу Рябикину, директору «Борисполя», а также офису по привлечению инвестиций успешно закончить переговоры с авиаперевозчиком. Напомним, что ирландская авиакомпания после заявления об отказе выходить на украинский рынок все-таки согласилась на новые переговоры.