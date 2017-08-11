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Минобразования: число учеников в инклюзивных классах возросло на 35 процентов

Минобразования: число учеников в инклюзивных классах возросло на 35 процентов
Число учеников в инклюзивных классах в прошлом учебном году увеличилось на 35 процентов – с 2720 до 4180 человек. Как сообщает replyua.net со ссылкой на УНН, такую информацию предоставили в пресс-службе Министерства образования и науки Украины.

Киевская область при этом остается лидером по числу учеников, обучающихся в инклюзивных классах, - в 148 школах сейчас проходят обучение 443 таких школьника. Инклюзивное образование – один из процессов трансформации общего образования, основанный на понимании, что люди с особыми потребностями в современном обществе могут и должны быть вовлечены в социум. Такая программа была создана для того, чтобы особенные дети не чувствовали себя другими, и могли получать достойное образование, как и все остальные дети.

Недавно Верховная Рада приняла законопроект об инклюзивном образовании в стране, который подразумевает доступ лиц с особенными образовательными потребностями к услугам образования. В начале июля закон был подписан Петром Порошенко.
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